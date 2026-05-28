Fiorentina sul tetto d’Italia: Braschi e Kouadio stendono il Parma al Viola Park e firmano lo Scudetto Primavera

Un rigore dell'attaccante viola e il colpo di testa di Kouadio decidono la finale Primavera al Viola Park contro il Parma

La Fiorentina Primavera trionfa in finale Primavera e riporta a Firenze uno scudetto che mancava da 43 anni. Dopo aver concluso la regular season al primo posto ed aver eliminato il Parma in semifinale, la squadra di Daniele Galloppa si è aggiudicata pure l’ultimo capitolo contro il Parma per 2-1 grazie alle reti di Braschi e Kouadio, tutte realizzate nella ripresa.

Il primo tempo

Grande intensità da parte degli ospiti nella prima frazione, con la Fiorentina messa spesso in difficoltà dal pressing feroce dei ducali. Il Parma tiene in mano il pallino del gioco, ma fatica a trovare il varco giusto. Così, la prima vera occasione del match è targata viola: al 27’ Mazzeo semina due avversari sulla fascia sinistra e mette al centro un pallone perfetto per Puzzoli. Il numero 10 calcia di sinistro, ma non riesce a dare forza e precisione alla conclusione, che termina sul fondo. Al 36’ il Parma sfiora il vantaggio con una splendida punizione dal limite di Mikolajewski: il tiro è preciso e potente, ma Leonardelli si supera con un grande intervento deviando in corner. La Fiorentina replica nel recupero del primo tempo: Balbo pesca Bertolini in area piccola, il colpo è immediato ma Astaldi risponde con un intervento straordinario, salvando il risultato.

Il secondo tempo

Nella ripresa è il Parma ad andare vicinissimo a sbloccare l’equilibrio con un bel traversone messo in mezzo da Cardinali che costringe Trapani a un grandissimo intervento per evitare che alle sue spalle gli uomini di Corrent potessero approfittarne. La partita si sblocca al 73’ dopo che Mazzeo viene atterrato in area da Conde. Nonostante le tantissime proteste ospiti l’ufficiale di gara Di Mario assegna il calcio di rigore che Braschi trasforma con freddezza. Il Parma accusa la rete e i viol ne approfittano per il raddoppio che chiude il match al 82’. Da un corner battuto da Montenegro prima ci prova Kospo trovando la respinta avversaria, ma il compagno di reparto Kouadio ribadisce in rete di testa. Nel finale di gara Mikolajewaki rende meno passivo il finale ma sono comunque i viola a trionfare come riportato da TMW.