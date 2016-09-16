Fiorentina sul baby Kastrati (Herta Berlino), terzino inseguito da mezza Europa

Terzino, classe 2000, è nel mirino anche di molte squadre italiane

La risposta ai problemi del reparto difensivo della Fiorentina potrebbe arrivare dalla Germania ed ha un nome e un cognome, quello di Mateo Kastrati, terzino classe 2000 in forza all'Herta Berlino.

Infatti, come riportato da Tuttomercatoweb.com, il prodotto del vivaio tedesco sarebbe un vero e proprio crack inseguito da diversi club europei. Su di lui si sono concentrate anche le attenzioni di diverse squadre italiane infatti, oltre alla Fiorentina, pare che anche Sampdoria, Inter e Roma abbiano inviato degli emissari per sondare il terreno con il club tedesco.