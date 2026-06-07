Fiorentina su Viery. Ma TMW svela: "Il Gremio non ha fretta, c'è una clausola da 50 milioni"

L'offerta viola da 12 milioni declinata nle ultime settimane è impraticabile ad oggi

Il Gremio sa bene che tipo di prospetto si ritrova tra le mani, per questo lo scorso gennaio ha blindato Viery con un contratto a lungo termine fino al 31 dicembre 2029. Un accordo che mette l'Imortal Tricolor in una posizione di forza, a maggior ragione dopo aver inserito una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro e valida per l'estero. Mossa che riflette la posizione del club brasiliano: non c è fretta per lasciar partire il difensore classe 2005.

Questo al netto degli interessamenti mostrati da Bologna, Fiorentina, Nottingham Forest e non solo. Chi ha tentato il blitz per affari al ribasso è andato a vuoto, perché al momento il prezzo di Viery è decisamente elevato. L'operazione per la Viola - dopo l'offerta declinata da 12 milioni di euro nelle ultime settimane dal Gremio - è impraticabile ad oggi, salvo cambi di strategie della società di Porto Alegre o manifestazioni del giocatore a voler partire. Lo scrive TMW.