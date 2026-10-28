Fiorentina su Tiago Gabriel, TMW svela: “La Premier League piomba su di lui, lo seguono Palace ed Everton”

Non solo la Fiorentina su Tiago Gabriel

Anche la Premier League nel futuro di Tiago Gabriel. Sul portoghese infatti sono iniziate le prime manovre di un paio di club inglesi, che hanno già preso informazioni. Si tratta di Everton e Crystal Palace. Al Via del Mare negli ultimi mesi si sono visti diversi osservatori e ora la questione comincia a diventare “calda”. La concorrenza su Tiago Gabriel è difatti aumentata proprio nelle ultime settimane e questo da un certo punto di vista è oro che cola per il Lecce. I giallorossi possono cosi creare un’asta di mercato su un giocatore che sta crescendo di partita in partita. Il presidente Sticchi Damiani tra l’altro una volta finito il mercato estivo lo ha blindato con un nuovo contratto fino al 2030. La sua valutazione adesso è salita su cifre importanti, la richiesta oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro.

E pensare che Pantaleo Corvino lo ha preso per appena 2 milioni di euro dall’Estrela Amadora, che ha mantenuto il 10% sulla futura rivendita. Insomma il Lecce può fare una plusvalenza enorme in caso di cessione. Everton e Crystal Palace si sono aggiunti alla lista mettendosi così in concorrenza con le squadre italiane. Della presenza di Milan e Fiorentina abbiamo già parlato, I rossoneri sono quelli che si sono fatti avanti per primi nell’ultima sessione mettendo sul piatto della bilancia una proposta ritenuta non congrua dal Lecce. Poi è arrivata anche la Fiorentina che, complice i grossi problemi difensivi palesati in questo avvio di stagione, ha preso contatti con il suo agente Mendes per valutare eventuali margini di manovra. Insomma si preannuncia un gennaio infuocato per Tiago Gabriel. Anche la Premier ha ormai acceso i riflettori su uno dei centrali difensivi più interessanti del panorama internazionale. Lo scrive Tuttomercatoweb