Fiorentina su Shpendi, l'attaccante: "Voci di mercato? Leggo molto sul mio conto, ma penso al Cesena"

So che continuare qui è la strada giusta, anche se non tocca a me prendere certe decisioni

Il centravanti del Cesena, Christian Shpendi, ha parlato a TeleRomagna, soffermandosi sulle voci di mercato che lo accostano alla Fiorentina e al Torino per gennaio. Queste le sue parole:

"Sento e leggo molto sul mio conto, ma posso assicurare che non so nulla. Penso solo al Cesena. So che continuare qui è la strada giusta, anche se non tocca a me prendere certe decisioni. Ragiono partita dopo partita, sapendo che devo fare il bene mio e soprattutto del Cesena.

In questo momento faccio parte della nazionale albanese pur avendo concluso il mio percorso con l’Under 21, pensavo di essere chiamato per il raduno di quella maggiore, ma non è stato così e mi è dispiaciuto che non ci sia stata questa possibilità. Italia? Sono nato e cresciuto qui, ho doppia cittadinanza, ma una chiamata in azzurro non è mai arrivata. Se dovesse accadere ci farei sicuramente un pensierino”.

Accomando: “Parisi può lasciare la Fiorentina a gennaio. Sondaggio Lille, piace a Juve, Torino e Bologna”

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