Fiorentina su Kessie del Milan. I rossoneri lo valutano 30 milioni. Su di lui anche il Napoli
La Fiorentina per rinforzare il centrocampo a gennaio pensa a Franck Kessie del Milan. I rossoneri lo valutano circa 30 milioni, non manca però la concorrenza per lui. In Italia lo segue il Napoli poi...
A cura di Redazione Labaroviola
05 dicembre 2019 12:43
La Fiorentina per rinforzare il centrocampo a gennaio pensa a Franck Kessie del Milan. I rossoneri lo valutano circa 30 milioni, non manca però la concorrenza per lui. In Italia lo segue il Napoli poi su di lui ci sono anche dei club inglesi. Lo riporta Tuttosport.