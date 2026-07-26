Fiorentina su Dovbyk? No, il centravanti sta valutando l'offerta del Bologna. Castro alla Roma

Castro alla Roma libera Dovbyk al Bologna. Il centravanti ucraino sta valutando la proposta bolognese

La Roma prova a stringere i tempi per Santiago Castro. Dopo l’avvio della trattativa con il Bologna nella giornata di sabato, oggi, domenica 26 luglio, potrebbe essere il giorno dell’accelerata definitiva per portare l’attaccante argentino in giallorosso. La dirigenza capitolina è al lavoro per trovare l’intesa finale con il club emiliano e trasformare il forte interesse in un trasferimento concreto.

Come riferito da Sky Sport, il Bologna ha fissato le proprie condizioni per dare il via libera alla cessione e nelle prossime ore le parti cercheranno di ridurre le distanze. La Roma è intenzionata a chiudere l’operazione, mentre anche Castro avrebbe manifestato la volontà di approdare nella Capitale e spingere per una definizione rapida dell’affare.

Dovbyk fa il percorso inverso? Nella trattativa potrebbe rientrare anche Artem Dovbyk: l’attaccante ucraino potrebbe essere inserito nell’operazione con la formula del prestito, compiendo il percorso inverso rispetto a Castro. I contatti tra i due club proseguiranno per individuare la soluzione più vantaggiosa e arrivare alla fumata bianca su un affare che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi delle due squadre. Lo scrive TMW