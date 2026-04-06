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Fiorentina spettatrice interessata: il match tra Pisa e Torino può pesare sulla classifica

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Fiorentina spettatrice interessata: il match tra Pisa e Torino può pesare sulla classifica

Redazione

6 Aprile · 11:31

Aggiornamento: 6 Aprile 2026 · 11:31

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In attesa del risultato della sfida tra Pisa e Torino, la Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi della corsa salvezza.

Con i nerazzurri ancora alle prese con una rincorsa complicata, il tecnico viola Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della 31ª giornata, facendo il punto sulla situazione della squadra.

Alla domanda se si tratti dell’ultima occasione per restare in categoria, l’allenatore ha preferito mantenere un approccio pragmatico: “Non guardo la situazione in questi termini. Dobbiamo concentrarci solo su ciò che accadrà in campo. Abbiamo 90 minuti per offrire una prestazione di alto livello”.

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