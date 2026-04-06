Fiorentina spettatrice interessata: il match tra Pisa e Torino può pesare sulla classifica

In attesa del risultato della sfida tra Pisa e Torino, la Fiorentina segue con attenzione gli sviluppi della corsa salvezza.
Con i nerazzurri ancora alle prese con una rincorsa complicata, il tecnico viola Oscar Hiljemark ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della 31ª giornata, facendo il punto sulla situazione della squadra.
Alla domanda se si tratti dell’ultima occasione per restare in categoria, l’allenatore ha preferito mantenere un approccio pragmatico: “Non guardo la situazione in questi termini. Dobbiamo concentrarci solo su ciò che accadrà in campo. Abbiamo 90 minuti per offrire una prestazione di alto livello”.