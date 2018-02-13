Fiorentina dove sorgerà il nuovo centro sportivo giovanile? Contatti avviati

Secondo il Corriere Fiorentino la Fiorentina sta cercando di creare un nuovo centro sportivo per la formazione dei propri giovani.La Fiorentina avrebbe individuato la zona. Si tratta della Trave dove...

Secondo il Corriere Fiorentino la Fiorentina sta cercando di creare un nuovo centro sportivo per la formazione dei propri giovani.

La Fiorentina avrebbe individuato la zona. Si tratta della Trave dove si allenano già cinque squadre viola.

La società ha avviati i colloqui con la Uisp, proprietaria dei terreni, per valutare la possibilità di investire qui. In alternativa resistono lo spazio di Bagno a Ripoli e quello dell’Ippodromo Le Mulina che ha un’area grande ma una via piuttosto piccola per raggiungerlo.