Fiorentina, Solomon chiarisce: «A Firenze sto bene». Ma il dubbio sul riscatto resta aperto
Le parole dell'esterno viola sono state probabilmente fraintese. Nessun saluto definitivo, ma il club non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro.
Sembrava un messaggio d'addio, ma probabilmente non era questa l'intenzione di Manor Solomon. Il post pubblicato dall'esterno israeliano sui social aveva fatto pensare a molti tifosi viola a un saluto definitivo, alimentando i dubbi sul suo futuro a Firenze.
Lo stesso calciatore, però, avrebbe successivamente chiarito il significato delle sue parole: «Non era un messaggio di addio, volevo soltanto ringraziare tutti per questa stagione. A Firenze mi trovo bene».
Una precisazione che cambia almeno in parte il quadro della situazione. Se da un lato il post aveva fatto pensare a una separazione ormai imminente, dall'altro le dichiarazioni dell'ex Tottenham confermano come la sua permanenza in viola sia ancora una possibilità concreta.
Resta però da capire quale sarà la decisione della Fiorentina. Il club gigliato può riscattare il giocatore dal Tottenham per circa 10 milioni di euro, oppure tentare di trattare con gli Spurs per abbassare ulteriormente la cifra richiesta.
Al momento, dunque, non c'è ancora una scelta definitiva. Le parole di Solomon sembrano essere state interpretate in maniera eccessiva, ma il dubbio sul riscatto rimane intatto. La società viola continua a valutare il da farsi e soltanto prossimamente arriverà una risposta definitiva sul futuro dell'esterno israeliano.