Fiorentina si torna in campo: oggi amichevole a Düsseldorf ore 14.30 contro il Fortuna
Oggi la Fiorentina di Stefano Pioli torna in campo. Il test è fissato alle ore 14.30 in Germania contro il Fortuna a Düsseldorf. Il mister avrà ancora la possibilità di provare la formazione che con o...
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 10:32
Oggi la Fiorentina di Stefano Pioli torna in campo. Il test è fissato alle ore 14.30 in Germania contro il Fortuna a Düsseldorf. Il mister avrà ancora la possibilità di provare la formazione che con ogni probabilità scenderà in campo contro la Sampdoria.