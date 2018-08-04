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Fiorentina si torna in campo: oggi amichevole a Düsseldorf ore 14.30 contro il Fortuna

Oggi la Fiorentina di Stefano Pioli torna in campo. Il test è fissato alle ore 14.30 in Germania contro il Fortuna a Düsseldorf. Il mister avrà ancora la possibilità di provare la formazione che con o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2018 10:32
Fiorentina si torna in campo: oggi amichevole a Düsseldorf ore 14.30 contro il Fortuna -
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Oggi la Fiorentina di Stefano Pioli torna in campo. Il test è fissato alle ore 14.30 in Germania contro il Fortuna a Düsseldorf. Il mister avrà ancora la possibilità di provare la formazione che con ogni probabilità scenderà in campo contro la Sampdoria.

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