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Fiorentina, si allontana Solomon? Romano: “West Ham nelle fasi finali dell’affare con il Tottenham”

Solomon è vicino al West Ham

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2026 07:02
Fiorentina, si allontana Solomon? Romano: “West Ham nelle fasi finali dell’affare con il Tottenham” -
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Manor Solomon, recentemente riaccostato anche alla Fiorentina, sembra sempre più vicino a lasciare il Tottenham. A fare il punto è Fabrizio Romano, secondo cui il West Ham è entrato nelle fasi finali della trattativa con gli Spurs e con il giocatore. Ecco le sue parole:

“West Ham avanza nelle fasi finali dell’affare per Manor Solomon con il Tottenham e il campo del giocatore.
L’affare procede, #WHUFC fiducioso”.

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