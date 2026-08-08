Fiorentina, si allontana Solomon? Romano: “West Ham nelle fasi finali dell’affare con il Tottenham”

Solomon è vicino al West Ham

Manor Solomon, recentemente riaccostato anche alla Fiorentina, sembra sempre più vicino a lasciare il Tottenham. A fare il punto è Fabrizio Romano, secondo cui il West Ham è entrato nelle fasi finali della trattativa con gli Spurs e con il giocatore. Ecco le sue parole:

“West Ham avanza nelle fasi finali dell’affare per Manor Solomon con il Tottenham e il campo del giocatore.

L’affare procede, #WHUFC fiducioso”.