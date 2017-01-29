Fiorentina sempre più italiana. Dopo Saponara anche Paloschi?

Dopo Saponara la Fiorentina guarda in casa Atalanta. Sembra essere Alberto Paloschi il prossimo colpo Last minute di Corvino. L'italianizzazione..

Dopo Saponara, la Fiorentina potrebbe intavolare un'altra "trattativa lampo". Il nome sui cui Corvino ha messo gli occhi è quello di Alberto Paloschi, sondato nelle ultime ore. C'è da capire adesso se la dirigenza viola vorrà insistere, in accordo anche con Paulo Sousa con cui ci sarà un confronto a breve. Per ora sono state chieste informazioni all'Atalanta e nel caso la Fiorentina dovesse andare avanti nell'intento di prendere l'attaccante, la formula proposta sarebbe quella del prestito biennale con diritto di riscatto: una formula che potrebbe non convincere l'Atalanta. Sul giocatore, inoltre, c'è sempre l'interesse della Sampdoria, anch'essa alla ricerca di un accordo con i bergamaschi.

A riportarlo è gianlucadimarzio.com