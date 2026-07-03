Radio Bruno: "Per Thorstvedt i viola propongono uno scambio alla pari con Sohm. Il Sassuolo chiede un conguaglio"

Nello scambio spunta lo svizzero come contropartita: il Sassuolo chiede un indennizzo economico, la Fiorentina spinge per lo scambio secco, ma le parti non sono lontane.

La trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo per portare Kristian Thorstvedt in viola prosegue spedita. Dopo il vertice di mercato avvenuto oggi tra i due club, svelato dall'esperto Gianluca Di Marzio, emergono importanti indiscrezioni sulla possibile quadratura dell'operazione. Secondo quanto raccolto e riferito da Radio Bruno, le due dirigenze starebbero infatti valutando l'inserimento di una contropartita tecnica: il centrocampista svizzero Simon Sohm, profilo che piace molto alla dirigenza del Sassuolo.

L'idea sul tavolo sarebbe quella di uno scambio di cartellini alla pari, senza conguagli economici. Il Sassuolo, tuttavia, per cedere il norvegese vorrebbe comunque ricevere un indennizzo economico da parte della Fiorentina. Nonostante questa iniziale distanza sulla formula, le parti non sono affatto lontanissime e i contatti restano vivi. La volontà della Fiorentina è chiara: la dirigenza vuole accelerare i tempi e cercare di chiudere l'affare prima di eventuali inserimenti da parte di altri club.