Fiorentina primo tempo a reti bianche, serve più velocità in avanti...

Fiorentina-Cagliari, match delle 18.00: la Fiorentina schiera “i soliti ignoti” salvo Edimilson che scalza Benassi dai titolari. Un primo tempo caratterizzato dal forte vento contrario per la Fiorenti...

Fiorentina-Cagliari, match delle 18.00: la Fiorentina schiera “i soliti ignoti” salvo Edimilson che scalza Benassi dai titolari.

Un primo tempo caratterizzato dal forte vento contrario per la Fiorentina che, al 7’ si fa vedere dalle parti di Cragno con Milenkovic che sporca una punizione di Biraghi ma il portiere sardo blocca.

Al 10’ la risposta rossoblu: è Bradaric con un tiro dalla distanza a tentare, la conclusione termina alta.

Al minuto 11’ una ghiotta occasione: ottimo fraseggio per Chiesa che mette al centro per Simeone il quale, in ritardo, manca il tap-in.

Al 19’ si immola Veretout su una conclusione ravvicinata di Castro.

Al 22’ una buona condizione di palla tra Castro e Joao Pedro porta poi Cerri a concludere, Lafont è bravo e devia.

Al 37’ altra ottima chiusura di Veretout su una mareggiata cagliaritana.

Al 42’ bellissima incursione di Edimilson apparso in palla fino a questo momento, Romagna però lo contiene.

Al 44’ l’occasione più grande: Milenkovic dalla fascia serve Edimilson che imbecca Chiesa il quale incrocia verso il palo lungo. La palla esce di poco sul fondo ed il primo tempo si chiude così.

Gabriele Caldieron