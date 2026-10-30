Fiorentina ottimista per il recupero di Atta prima della sosta: potrebbe esserci per Fiorentina-Juventus
Atta potrebbe rientrare presto
A cura di Andrea Pagni
30 ottobre 2026 16:22
Si respira ottimismo al Viola Park per il recupero di Arthur Atta. Il centrocampista francese infatti è ai box dalla sosta per le nazionali per un sovraccarico ai muscoli dell’addome ma il suo rientro potrebbe arrivare a breve.
La Fiorentina conta infatti di avere Atta a disposizione prima della sosta, ovvero per la partita tra Fiorentina e Juventus cioè l’ultima prima della nuova pausa