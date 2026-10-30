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Fiorentina ottimista per il recupero di Atta prima della sosta: potrebbe esserci per Fiorentina-Juventus

Atta potrebbe rientrare presto

A cura di Andrea Pagni
30 ottobre 2026 16:22
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Fiorentina ottimista per il recupero di Atta prima della sosta: potrebbe esserci per Fiorentina-Juventus - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si respira ottimismo al Viola Park per il recupero di Arthur Atta. Il centrocampista francese infatti è ai box dalla sosta per le nazionali per un sovraccarico ai muscoli dell’addome ma il suo rientro potrebbe arrivare a breve.

La Fiorentina conta infatti di avere Atta a disposizione prima della sosta, ovvero per la partita tra Fiorentina e Juventus cioè l’ultima prima della nuova pausa

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