Fiorentina-Napoli sarà arbitrata da Doveri: 18 vittorie in 32 partite, l’ultima sconfitta in A nel 18/19
Doveri in questi anni è stato un vero e proprio amuleto per la Fiorentina
A cura di Andrea Pagni
16 settembre 2026 12:32
Fiorentina-Napoli sarà arbitrata da Daniele Doveri, arbitro legato a Firenze dato che è stato il fischietto di Fiorentina-Inter in cui Bove accusò il malore.
Ma in realtà Doveri è anche un amuleto per la Fiorentina, i 32 precedenti parlano chiaro: 18 vittorie, 9 sconfitte e 5 pareggi. L’ultima sconfitta nella semifinale di Coppa Italia contro la Juve al primo anno di Italiano. Per trovare l’ultima sconfitta in Serie A bisogna tornare indietro nel 2018/2019 quando i Viola persero 2-1 a Cagliari