Fiorentina, molto bene sui social, è la sesta squadra più seguita su Instagram

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha cambiato politica sui social e ha cambiato anche i responsabili dell'area. Questo aggiunto al cambio di proprietà e all'arrivo di Franck Ribery, ha fatto aumentare...

A cura di Redazione Labaroviola 09 ottobre 2019 11:45

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