Fiorentina, molto bene sui social, è la sesta squadra più seguita su Instagram
di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina ha cambiato politica sui social e ha cambiato anche i responsabili dell'area. Questo aggiunto al cambio di proprietà e all'arrivo di Franck Ribery, ha fatto aumentare...
di Lorenzo Bigiotti
La Fiorentina ha cambiato politica sui social e ha cambiato anche i responsabili dell'area. Questo aggiunto al cambio di proprietà e all'arrivo di Franck Ribery, ha fatto aumentare di molto i follower viola. La Fiorentina è la sesta squadra italiana più seguita su Instagram, ecco la classifica completa:
Juventus 32,6mil
Milan 6,5 mil
Inter 3,7mil
Roma 2,9mil
Napoli 1,8mil
Fiorentina 595k
Lazio 465k
Parma 247k
Torino 232k
Cagliari 221k
Sassuolo 210k
Atalanta 207k
Genoa 164k
Sampdoria 161k
Bologna 122k
Udinese 112k
Brescia 99k
Spal 90k
Verona 82k
Lecce 75k