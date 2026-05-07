Fiorentina migliore società d'Italia per giovani lanciati. Il vanto della linea verde voluta da Commisso

Non è certo la migliore stagione per la Fiorentina, ma un dato positivo c'è: La Viola è la squadra italiana (prima dell'Atalanta), che vanta il maggior numero di giocatori italiani impiegati nell'ultimo quinquennio

Non è certo la migliore stagione per la Fiorentina, ma un dato positivo c'è: La Viola è la squadra italiana (prima dell'Atalanta), che vanta il maggior numero di giocatori italiani impiegati nell'ultimo quinquennio, con oltre 55mila minuti giocati, precedendo società specializzate come Atalanta, Sassuolo e Cagliari, rispettivamente seconda, terza e quarta in questa speciale graduatoria. Un vanto, merito della linea verde adottata fin dal giorno zero dal compianto presidente Rocco Commisso che volle prima squadra e giovanili sempre insieme al Viola Park. L'ultima scoperta in ordine cronologico è l'attaccante Riccardo Braschi lanciato titolare nell'ultima partita giocata dalla Fiorentina contro la Roma all'Olimpico. Lo riporta il Corriere della Sport