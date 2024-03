Fiorentina-Maccabi Haifa, ingresso al Franchi entro le 18:15. Non si potrà entrare con zaini, borse e power bank

Dopo aver messo in vendita i biglietti, sul proprio sito ufficiale la Fiorentina elenca già alcune limitazioni e modalità di accesso allo stadio per la partita contro il Maccabi Haifa, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Niente zaini o borse e l’ingresso sarà consentito fino alle 18:15. Di seguito il comunicato: “Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al match ottavi di finale Europa Conference League gara di ritorno.

Giovedì 14 marzo alle ore 18:45 la Fiorentina sfida allo stadio Franchi il Maccabi Haifa

I biglietti saranno, in vendita da sabato 9 marzo alle ore 12.00 fino all’inizio della gara.

MODALITA’ DI VENDITA:

Prelazione riservata Abbonati FASE 1:

Dalle ore 12:00 di oggi fino alle ore 17:59 del 10/03/2024 la fase di vendita sarà riservata agli abbonati Serie A 23/24 o agli abbonati Group Stage di Conference League 23/24 con un prezzo dedicato. Non ci sarà prelazione sul posto e l’emissione sarà solo con caricamento su titolo digitale.

La tariffa dedicata agli abbonati resterà comunque attiva fino al termine chiusura vendita ore 18:00 del 13/03/2024

Intero InViola FASE 2:

Dalle ore 18:00 del 10/03/2024 fino alle ore 18:00 del 13/03/2024 sarà possibile acquistare anche ai possessori di In Viola Premium/Gold valida ed emessa entro il 07/03/2024.

In questa fase al FIORENTINAPOINT sarà possibile acquistare i tagliandi dei settori locali anche senza obbligo di tessera InViola Premium/Gold per i soli residenti in Toscana.

Dalle ore 18:01 del 13/03/2024 la vendita dei tagliandi sarà chiusa

Disponibili per questa gara le tariffe:

PROMO ABBONATO SERIE A/GROUP STAGE: a partire da 12€

PROMO INVIOLA: a partire da 16€

UNDER 14: (in TUTTI i settori dello stadio) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO PREL. ABBONATI o INTERO INVIOLA

SETTORE OSPITI la vendita del settore ospiti sarà esclusivamente di gestione presso la società Maccabi Haifa FC

Per questa gara i seguenti settori non saranno disponibili:

Parterre di tribuna centrale

Parterre di tribuna

Parterre di tribuna laterale

Parterre di Maratona coperto

Parterre di Maratona scoperto

Parterre di Maratona laterale

Ingresso allo stadio sarà consentito entro e non oltre le ore 18:15 del giorno gara 14/03/2024, inoltre non sarà consentito l’ingresso a borse, zaini e power bank

I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui(https://www.bigliettifiorentina.com/)”.