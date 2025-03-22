Fiorentina, Lazio e Inter le italiane in UEFA per portare in alto il nome della Serie A

Sarebbe davvero interessante ripercorrere i tornei UEFA come nel 2023 con tre squadre italiane nelle rispettive finali, ma con esiti differenti, soprattutto per la Viola, che con due finali di Confere...

Sarebbe davvero interessante ripercorrere i tornei UEFA come nel 2023 con tre squadre italiane nelle rispettive finali, ma con esiti differenti, soprattutto per la Viola, che con due finali di Conference perse merita di vincere questo torneo.

Le quote calcio oggi sulle italiane in Champions, Europa League e Conference ci dicono che statisticamente non sarà facile vincere per i nostri club di Serie A, per la Fiorentina il rischio nella semifinale è quello di incontrare il Real Betis, a patto di superare i quarti.

La Viola nella top 3 delle favorite, ma ci sono Betis e Chelsea che non molleranno

Se il passaggio del turno della Fiorentina è quotato come super favorito, in semifinale ci saranno sicuramente gli andalusi del Real Betis, quotati vincenti della Conference a 5. Ma il problema serio arriverà in finale, dove il Chelsea è favorito per la vittoria del torneo a 1.53, mentre la Fiorentina vincente resta quotata a 7.

Soltanto l’esperienza della Viola unita alla saggezza tattica di Palladino possono creare l’unità mentale e dare una mano a coltivare il sogno UEFA, per portare questo trofeo a Firenze, ma i ragazzacci del Chelsea sono davvero un osso duro da battere.

Nel quarto di finale contro il Celje, la Viola dovrà fare parecchia attenzione a Kucys, il bomber del club sloveno che quest’anno in conference è andato a segno 6 volte: ma dopo il 3 - 0 contro la Juventus tutto è possibile.

Lazio tra le 4 favorite alla vittoria di Europa League

Le Aquile hanno già dimostrato di saper volare in Europa e adesso sono circondate tra il Bodo Glimt ai quarti e probabilmente il Tottenham in semifinale. Insomma, per gli uomini di Baroni il cammino è in salita ma restano nella top 4 delle favorite.

Per ora, la statistica positiva è che le quote sono equilibrate, con Athletic Bilbao e Manchester United favoriti per la vittoria di Europa League fissata a 4.33, il Tottenham quotato a 4.5 e la Lazio a 5.5.

L’Inter e il sogno Triplete tra Bayern e Barcellona favorite

Le quote champions league delle favorite alla vittoria aggiornate su Betfair mettono la tris Barcellona, PSG e Real Madrid in testa al palinsesto Antepost, con i Blaugrana favoriti per la vittoria a 4, il PSG a 4.33 e il Real Madrid a 4.5.

Il Bayern Monaco, prossimo avversario dell’Inter ai quarti, è quotato a 6, mentre il Biscione vincente del torneo resta quotato a 11.

Questi valori non aiutano di certo l’ottimismo, ma non bisogna dimenticare che i Nerazzurri hanno chiuso 8 match su 10 in clean sheet e non subire gol diventa fondamentale in questa parte del tabellone.

Un punto a sfavore dell’Inter di Inzaghi riguarda il calendario denso di impegni in questa parte finale di stagione, che potrebbe pesare per la corsa allo scudetto o per agguantare la semifinale di Coppa Italia. A parte queste variabili, i tifosi nerazzurri sognano il secondo Triplete della Beneamata.