Fiorentina-Juventus, Nico Gonzalez non ci sarà: lesione al soleo per l'argentino. Starà fuori per un mese

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Non è solo il campo a far piangere i tifosi juventini, ma anche i bollettini medici. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Nico Gonzalez resterà ai box fino a dopo della sosta, saltando così la gara contro la Fiorentina, in programma per l'8 novembre alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi.

L'argentino ha riportato una lesione al soleo destro, un problema muscolare che lo costringerà a fermarsi nelle prossime settimane. Stando alle informazioni diffuse, anche Zeki Celik sarà indisponibile fino alla sosta: per il calciatore turco si tratta di una lesione al bicipite femorale destro.