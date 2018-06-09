Fiorentina-Inter 0-2. La chiude Rover
Fiorentina ad un passo dalla sconfitta. Rover con molta fortuna grazie ad un carambola mette in porta la rete del due a zero. Bello il cross di Gavioli. Azzeccati i cambi di Roberto Vecchi che ha inse...
A cura di Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 22:50
Fiorentina ad un passo dalla sconfitta. Rover con molta fortuna grazie ad un carambola mette in porta la rete del due a zero. Bello il cross di Gavioli. Azzeccati i cambi di Roberto Vecchi che ha inserito a partita in corso questi due giocatori