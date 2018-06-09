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Fiorentina-Inter 0-2. La chiude Rover

Fiorentina ad un passo dalla sconfitta. Rover con molta fortuna grazie ad un carambola mette in porta la rete del due a zero. Bello il cross di Gavioli. Azzeccati i cambi di Roberto Vecchi che ha inse...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2018 22:50
Fiorentina-Inter 0-2. La chiude Rover -
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Fiorentina ad un passo dalla sconfitta. Rover con molta fortuna grazie ad un carambola mette in porta la rete del due a zero. Bello il cross di Gavioli. Azzeccati i cambi di Roberto Vecchi che ha inserito a partita in corso questi due giocatori

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