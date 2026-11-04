Fiorentina in lutto: è scomparso Bernardo Rogora, eroe del secondo Scudetto viola
L'ex calciatore gigliato ha collezionato 173 presenze e 5 reti con la maglia della Fiorentina, contribuendo alla conquista di tre trofei
A cura di Redazione Labaroviola
04 novembre 2026 16:27
La Fiorentina piange la scomparsa di Bernardo Rogora, uno dei protagonisti del secondo Scudetto della storia viola, conquistato nella stagione 1968/69.
Con 173 presenze e 5 reti in maglia gigliata, Rogora ha lasciato il proprio segno nella storia del club, contribuendo a un periodo ricco di successi. Oltre al tricolore del 1969, ha preso parte alla conquista della Coppa Italia nella stagione 1965/66 e della Mitropa Cup nel 1966.