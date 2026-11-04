Fiorentina in lutto: è scomparso Bernardo Rogora, eroe del secondo Scudetto viola

L'ex calciatore gigliato ha collezionato 173 presenze e 5 reti con la maglia della Fiorentina, contribuendo alla conquista di tre trofei

La Fiorentina piange la scomparsa di Bernardo Rogora, uno dei protagonisti del secondo Scudetto della storia viola, conquistato nella stagione 1968/69.

Con 173 presenze e 5 reti in maglia gigliata, Rogora ha lasciato il proprio segno nella storia del club, contribuendo a un periodo ricco di successi. Oltre al tricolore del 1969, ha preso parte alla conquista della Coppa Italia nella stagione 1965/66 e della Mitropa Cup nel 1966.