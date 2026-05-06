Fiorentina-Genoa sarà diretta da Massimi: quattro incroci con i viola, l'ultimo risale al 2023

Fiorentina-Genoa affidata a Massimi: pochi precedenti con i viola. L’ultima direzione risale al 2023

Sarà Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere la sfida tra Fiorentina e Genoa, in programma domenica al Stadio Artemio Franchi alle ore 15.

I precedenti con i viola non sono molti: quattro incroci complessivi, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. L’ultima direzione risale a tre anni fa, il 21 maggio 2023, in occasione di Torino-Fiorentina 1-1.

Ancora più limitati i precedenti con il Genoa: un solo incrocio, relativo alla stagione 2022/23 in Serie B, terminato 1-1 contro il Como.

A completare la squadra arbitrale saranno gli assistenti Mokhtar e Cavallina, con Calzavara quarto uomo. In sala VAR ci saranno Massa, coadiuvato da Paiaretto.