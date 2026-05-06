Fiorentina - Genoa: iniziativa del club Viola per i biglietti per la Festa della mamma
Per la festa della mamma è stata fatta dalla Fiorentina un iniziativa per la partita di domenica contro il Genoa
Grande iniziativa in casa Viola per domenica, Festa della mamma, ecco l’iniziativa del club viola: “In occasione della prossima partita casalinga tra Fiorentina e Genoa, in programma domenica 10 maggio alle ore 15:00 allo stadio Franchi, la Fiorentina vuole celebrare la Festa della Mamma, offrendo la possibilità di vivere la ricorrenza allo stadio insieme a mamme, figlie e figli. Festa della Mamma, insieme allo Stadio! Fino a -50% sul prezzo Intero (fino ad esaurimento dei posti disponibili in promozione).
Come funziona?
Abbonati: Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto scontato in qualsiasi settore dello stadio per la propria Mamma. Per sbloccare la tariffa sarà sufficiente inserire il proprio numero di tessera.
Non abbonati (biglietti singoli):
Disponibile esclusivamente nel settore Maratona Centrale, l’iniziativa prevede l’acquisto di almeno due biglietti: uno a tariffa “Promo Festa della Mamma” e uno dedicato a figlia/o, acquistabile a qualsiasi tariffa (Intero, Promo Gen Viola, Under 25 o Under 14), a seconda dell’età.”