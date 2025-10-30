30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:58

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina, fiducia a Pioli ma contatti con Vanoli: decisiva la sfida col Lecce al Franchi per la panchina

News

Fiorentina, fiducia a Pioli ma contatti con Vanoli: decisiva la sfida col Lecce al Franchi per la panchina

Redazione

30 Ottobre · 10:25

Aggiornamento: 30 Ottobre 2025 · 10:25

TAG:

Vanoli

Condividi:

di

Una sconfitta contro l’Inter a San Siro non basterà certo, da sola, a mettere in discussione il lavoro di Stefano Pioli alla Fiorentina, ma i soli 4 punti conquistati nelle ultime 9 giornate rappresentano un bottino troppo povero. La società, di conseguenza, è costretta a tutelarsi per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

Mercoledì sera il club ha ribadito ufficialmente la propria fiducia a Pioli, ma il match di domenica prossima al Franchi contro il Lecce sarà decisivo: in caso di mancata vittoria, il futuro dell’allenatore potrebbe cambiare.

Per non farsi trovare impreparata, la Fiorentina ha già avviato contatti con Paolo Vanoli. L’ex tecnico del Torino, e vecchia conoscenza viola, avendo vestito la maglia gigliata dal 2000 al 2002, avrebbe già incontrato i dirigenti del club. Se contro il Lecce non dovessero arrivare i tre punti, la posizione di Pioli sarebbe seriamente a rischio, con Vanoli in pole position per subentrargli. Come riporta Cronache di Spogliatoio.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio