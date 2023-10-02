Fiorentina-Ferencvaros sarà l'unica partita trasmessa in chiaro giovedi. Unica italiana in TV gratis

La Fiorentina di Italiano sarà l'unica italiana di Conference ed Europa League ad essere trasmessa in chiaro.

Non saranno nè Atalanta nè Roma le italiane visibili in chiaro Giovedì per il match di Europa League, ma la Fiorentina.

Il Match tra i gigliati ed il Ferencvaros andrà in onda su TV8 (oltre alle già note piattaforme a pagamento) avrà la meglio rispetto agli impegni di Roma e Atalanta, rispettivamente opposte a Sporting Club e Servette.

IL FLOP DI SARRI ALLA LAZIO

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