Fiorentina-Ferencvaros sarà l'unica partita trasmessa in chiaro giovedi. Unica italiana in TV gratis
La Fiorentina di Italiano sarà l'unica italiana di Conference ed Europa League ad essere trasmessa in chiaro.
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2023 15:00
Non saranno nè Atalanta nè Roma le italiane visibili in chiaro Giovedì per il match di Europa League, ma la Fiorentina.
Il Match tra i gigliati ed il Ferencvaros andrà in onda su TV8 (oltre alle già note piattaforme a pagamento) avrà la meglio rispetto agli impegni di Roma e Atalanta, rispettivamente opposte a Sporting Club e Servette.
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