Fiorentina e Montezemolo sartoria iniziano la collaborazione. Il titolare: "Sono tifoso, la territorialità..."

Lorenzo Guazzini titolare del brand Montezemolo ha parlato a margine dell'evento di inaugurazione della collaborazione tra Fiorentina e Montezemolo sartoria per l'abbigliamento casual e formale della...

Lorenzo Guazzini titolare del brand Montezemolo ha parlato a margine dell'evento di inaugurazione della collaborazione tra Fiorentina e Montezemolo sartoria per l'abbigliamento casual e formale della squadra: “Felice di aver realizzato questa collaborazione. Sponsor toscano? La territorialità è qualcosa su cui abbiamo fatto leva. . Europa l’anno prossimo? Magari, io sono tifoso, vedremo. Questa Fiorentina mi piace, mi piace il gruppo, l'affinità che c'è. Personalmente sono un fan di Bryan Dabo, è un ganzo, secondo me ha il fisico e la faccia tosta per poter fare il modello”.