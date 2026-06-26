Fiorentina e Carrarese insieme a braccetto: dopo il ritorno di Rubino, anche Romani giocherà in prestito in Serie B

Doppia operazione in prestito sull'asse Firenze Carrara per due ragazzi che si faranno le ossa nella squadra allenata da Cioffi

Non c'è solo Tommaso Rubino nei piani della Carrarese. Il club toscano è infatti vicino a definire l'arrivo di un altro giovane talento di proprietà della Fiorentina in vista della prossima stagione. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Romani, classe 2005, reduce dall'esperienza in Serie C con il Lecco, dove ha totalizzato 34 presenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fiorentina e Carrarese hanno già trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore in prestito fino al termine della stagione.