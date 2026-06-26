Fiorentina e Carrarese insieme a braccetto: dopo il ritorno di Rubino, anche Romani giocherà in prestito in Serie B
Doppia operazione in prestito sull'asse Firenze Carrara per due ragazzi che si faranno le ossa nella squadra allenata da Cioffi
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2026 22:25
Non c'è solo Tommaso Rubino nei piani della Carrarese. Il club toscano è infatti vicino a definire l'arrivo di un altro giovane talento di proprietà della Fiorentina in vista della prossima stagione. Si tratta del difensore centrale Lorenzo Romani, classe 2005, reduce dall'esperienza in Serie C con il Lecco, dove ha totalizzato 34 presenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fiorentina e Carrarese hanno già trovato l'accordo per il trasferimento del giocatore in prestito fino al termine della stagione.