Fiorentina, è bastato un cammino regolare per recuperare diversi punti alle concorrenti

La Fiorentina ha cambiato ritmo e i numeri iniziano a dirlo chiaramente. Nelle ultime cinque partite sono arrivati 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, per un totale di 8 punti: un cammino assolutamente regolare, senza imprese eclatanti né risultati fuori pronostico. Eppure, questo rendimento “normale” è stato sufficiente per recuperare terreno su moltissime dirette concorrenti.

Analizzando nel dettaglio il percorso, emerge come la Fiorentina non abbia fatto nulla di sconvolgente sulla carta. Le vittorie sono arrivate in casa contro Udinese e Cremonese, due partite che, in una situazione di normalità, una squadra con il valore della Fiorentina è chiamata a vincere. I pareggi sono stati ottenuti all’Olimpico contro la Lazio e al Franchi contro il Milan, risultati assolutamente accettabili e coerenti con il contesto. L’unica sconfitta è arrivata a Parma, un passo falso che può rientrare nella logica di un campionato equilibrato.

Il dato davvero significativo, però, non è tanto il bottino in sé, quanto il confronto con il resto della parte bassa della classifica. Dopo 15 giornate in cui la Fiorentina aveva raccolto appena 6 punti, mostrando un rendimento mediocre, è bastato un semplice cammino regolare per ribaltare lo scenario. In queste cinque partite i viola hanno superato Pisa e Verona, recuperato 7 punti al Lecce, 3 punti a Cagliari e Genoa e 1 punto al Parma. È vero che alcune squadre, come Verona, Lecce e Parma, hanno una partita in meno, ma al di là di questo dettaglio il trend è evidente. Questo andamento mette in luce un aspetto chiave: i ritmi nella zona bassa della classifica sono molto lenti. La competitività è di livello medio-basso e nessuna squadra sta davvero accelerando. In un contesto del genere, basta un rendimento normale per recuperare punti su tutte. La Fiorentina, senza fare nulla di straordinario, è riuscita a ridurre il distacco con ogni concorrente diretta.

Ed è qui che entra in gioco il tema della qualità. La Fiorentina, rispetto alle altre squadre coinvolte nella lotta salvezza, ha un valore tecnico superiore. Questo significa che, facendo il minimo indispensabile e mantenendo un cammino regolare, ha tutte le carte in regola per togliersi serenamente dalla situazione attuale. Anche la proiezione salvezza va in questa direzione: la quota dovrebbe aggirarsi intorno ai 32-33-34 punti. Un traguardo assolutamente alla portata dei viola se il rendimento resterà su questi livelli. Senza strappi, senza miracoli, ma semplicemente sfruttando la differenza di valore rispetto alle dirette concorrenti. In sintesi, il messaggio è chiaro: alla Fiorentina non serve fare l’impresa, basta continuare su un cammino regolare.