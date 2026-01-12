Fiorentina da sola al terzultimo posto: la salvezza per ora dista solo due punti

La risalita della Fiorentina verso la salvezza prosegue. Certo, il gol di Nkunku non ha aiutato più di tanto ma alcuni risultati favorevoli hanno dato ugualmente nuova linfa alle speranze di De Gea e soci. Col pari del Pisa a Udine e, soprattutto, il ko del Verona in casa con la Lazio, i viola si sono portati da soli al terzultimo posto in classifica a quota 14 punti, a +1 su nerazzurri e gialloblù (che hanno però una gara da recuperare, quella di giovedì conl Bologna). La salvezza, ad oggi, dista solo 2 punti ma per avere un quadro completo sarà determinante sapere cosa faranno oggi Genoa e Cagliari, che si affrontano a Marassi alle 18.30: in caso di ko dei liguri, la distanza col 17° posto rimarrebbe invariata mentre in caso di vittoria o pareggio degli uomini di De Rossi salirebbe a +3, dove si trova attualmente il Lecce, sconfitto in casa in rimonta dal Parma. Lo scrive La Nazione.