Fiorentina da record, ma in negativo: sono 25 i punti in meno rispetto alla scorsa stagione

La Fiorentina batte record, ma in negativo. Dopo 14 partite, le vittorie sono ancora 0 in campionato, a fronte di 8 sconfitte e 6 (scialbi) pareggi. La scorsa stagione, invece, aveva visto la Viola raccogliere ben 31 punti con lo stesso numero di match disputati, un negativo di 25 punti che, secondo quanto riportato da Opta, rappresenta un vero e proprio record. Infatti, mai nessuna squadra in Serie A aveva raccolto un differenziale così ampio in 14 partite: finora questo triste record apparteneva alla Roma, che nella stagione 2004/2005 aveva ben 19 punti in meno rispetto alla precedente. L’ennesimo dato che la dice lunga sul momento cupo della Fiorentina.