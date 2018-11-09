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Fiorentina-Cagliari Primavera, ecco come seguire il match in streaming e TV

La gara della Primavera contro il Cagliari,in programma sabato 10 novembre alle ore 11.30 presso il Bozzi di Firenze,sarà trasmetta in diretta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 19:03
Fiorentina-Cagliari Primavera, ecco come seguire il match in streaming e TV -
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La gara della Primavera contro il Cagliari,in programma sabato 10 novembre alle ore 11.30 presso il Bozzi di Firenze,sarà trasmetta in diretta streaming su Violachannel mentre verrà proposta in differita domenica 11 alle ore 07.00 su Sportitialia.

A riportarlo è il sito ufficiale della Fiorentina Violachannel.tv

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