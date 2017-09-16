Fiorentina-Bologna: anche Matteo Renzi e Passararella in Tribuna...

Ci sono anche Matteo Renzi e Daniel Passararella al Franchi oggi per vedere Fiorentina-Bologna. Il primo, tifosissimo della Fiorentina ed il secondo, uno dei più grandi difensori ad aver vestito la ma...

Ci sono anche Matteo Renzi e Daniel Passararella al Franchi oggi per vedere Fiorentina-Bologna. Il primo, tifosissimo della Fiorentina ed il secondo, uno dei più grandi difensori ad aver vestito la maglia viola, si sono seduti in Tribuna, insieme ad Enrico Chiesa, arrivato con la famiglia per vedere suo figlio Federico. Passarella si è seduto accanto ad Antognoni, intavolando subito una lunga discussione al suo orecchio.