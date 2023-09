Fiorentina attivissima nella sessione estiva: ben 40 trasferimenti conclusi tra entrate e uscite

Sono oltre 40 le operazioni portate a termine dalla Fiorentina nel calciomercato appena concluso. Riporta il dato Il Tirreno che sottolinea come un occhio di riguardo ci sia stato per i tanti giovani che sono partiti in prestito: ben 14, in attesa della squadra B alla quale la Fiorentina sta lavorando da tempo. Favasuli, Fiorini ma anche Lucchesi: tutti calciatori che a fine stagione torneranno a Firenze. Sul fronte acquisti poi, da Parisi a Maxime Lopez sono state tante le operazioni concluse. Senza contare le cessioni remunerative che hanno fatto salutare giocatori come Amrabat, Igor e Terzic.

