Labaro Viola

Fiorentina infortunata: Chiesa in dubbio, Thereau e Laurini rischiano la panchina, out Badelj...

Come riporta La Nazione, sono molte le situazioni legate all’infermeria da tenere sotto controllo in casa Fiorentina per la gara di domenica contro la Spal. Chiesa la cosa più fresca. Federico, infatt...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 novembre 2017 09:27
Fiorentina infortunata: Chiesa in dubbio, Thereau e Laurini rischiano la panchina, out Badelj... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Condividi

Come riporta La Nazione, sono molte le situazioni legate all’infermeria da tenere sotto controllo in casa Fiorentina per la gara di domenica contro la Spal. Chiesa la cosa più fresca. Federico, infatti, non ha giocato l’amichevole della nazionale Under 21 contro la Russia per un problema al ginocchio e ieri si è allenato a parte con la Fiorentina. Il fastidio potrebbe essere superato ma la cautela in questo momento consiglia di valutare le condizioni giorno per giorno. Filtra ottimismo, di fatto però l’attaccante non si è allenato in gruppo. Secondo gli altri quotidiani, invece, a cominciare dalla Gazzetta Dello Sport, lo staff medico avrebbe dato l’ok ad un completo lavoro col resto del gruppo già dalla giornata di oggi non riscontrando problematiche degne di allarme. E’ invece stato Thereau stesso a Premium ieri a far capire come il suo recupero per domenica non sia certo al 100 per 100. E la Fiorentina, conscia dell’importanza per il suo campionato, vuole evitare assolutamente ricadute. Non sarà, comunque, al massimo della condizione. Probabile, quindi che possa eventualmente andare in panchina. Stesso discorso per Lauriniout certamente Badelj.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok