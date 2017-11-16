Fiorentina infortunata: Chiesa in dubbio, Thereau e Laurini rischiano la panchina, out Badelj...

Come riporta La Nazione, sono molte le situazioni legate all’infermeria da tenere sotto controllo in casa Fiorentina per la gara di domenica contro la Spal. Chiesa la cosa più fresca. Federico, infatt...

Come riporta La Nazione, sono molte le situazioni legate all’infermeria da tenere sotto controllo in casa Fiorentina per la gara di domenica contro la Spal. Chiesa la cosa più fresca. Federico, infatti, non ha giocato l’amichevole della nazionale Under 21 contro la Russia per un problema al ginocchio e ieri si è allenato a parte con la Fiorentina. Il fastidio potrebbe essere superato ma la cautela in questo momento consiglia di valutare le condizioni giorno per giorno. Filtra ottimismo, di fatto però l’attaccante non si è allenato in gruppo. Secondo gli altri quotidiani, invece, a cominciare dalla Gazzetta Dello Sport, lo staff medico avrebbe dato l’ok ad un completo lavoro col resto del gruppo già dalla giornata di oggi non riscontrando problematiche degne di allarme. E’ invece stato Thereau stesso a Premium ieri a far capire come il suo recupero per domenica non sia certo al 100 per 100. E la Fiorentina, conscia dell’importanza per il suo campionato, vuole evitare assolutamente ricadute. Non sarà, comunque, al massimo della condizione. Probabile, quindi che possa eventualmente andare in panchina. Stesso discorso per Laurini, out certamente Badelj.