Fiorentina a colloquio con i tifosi, Dzeko con il megafono. La curva: “Non ti lasceremo mai da sola”

Si è conclusa da pochi minuti la partita della Fiorentina a Bergamo, ennesima sconfitta stagionale per 2-0 con la Fiorentina forse anche eccessivamente punita dagli episodi. A fine partita un episodio emblematico della situazione. La squadra abbracciata ai tifosi sotto il curvino con Dzeko con il megafono in mano. Il Bosniaco si è chiarito con gli ultras dopo le parole di Giovedì dal labiale si è intravvisto il messaggio del Bosniaco: “Abbiamo bisogno di voi.”

La curva ha risposto presente ai calciatori, con parole d’incitamento ed il coro: “Noi non ti lasceremo mai da sola.” Un’immagine bellissima forse nel momento più drammatico. Per la prima volta in stagione infatti si respira un clima di forte unione tra la squadra e i tifosi.