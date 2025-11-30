30 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:10

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fiorentina a colloquio con i tifosi, Dzeko con il megafono. La curva: “Non ti lasceremo mai da sola”

News

Fiorentina a colloquio con i tifosi, Dzeko con il megafono. La curva: “Non ti lasceremo mai da sola”

Redazione

30 Novembre · 20:17

Aggiornamento: 30 Novembre 2025 · 20:17

Condividi:

di

Si è conclusa da pochi minuti la partita della Fiorentina a Bergamo, ennesima sconfitta stagionale per 2-0 con la Fiorentina forse anche eccessivamente punita dagli episodi. A fine partita un episodio emblematico della situazione. La squadra abbracciata ai tifosi sotto il curvino con Dzeko con il megafono in mano. Il Bosniaco si è chiarito con gli ultras dopo le parole di Giovedì dal labiale si è intravvisto il messaggio del Bosniaco: “Abbiamo bisogno di voi.”

La curva ha risposto presente ai calciatori, con parole d’incitamento ed il coro: “Noi non ti lasceremo mai da sola.” Un’immagine bellissima forse nel momento più drammatico. Per la prima volta in stagione infatti si respira un clima di forte unione tra la squadra e i tifosi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Passione Fiorentina (@passionefiorentina_)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio