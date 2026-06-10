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Fiorentina a caccia di un difensore mancino. Corriere dello Sport: "Viery e Obert i nomi"

I due rappresentano l'identikit perfetto per la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 giugno 2026 09:16
Fiorentina a caccia di un difensore mancino. Corriere dello Sport: "Viery e Obert i nomi" -
Rassegna Stampa
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Il capitolo difensivo si chiude con le avances della Fiorentina per Viery e Adam Obert. Al Gremio è già stata recapitata un’offerta da 12 milioni di euro per il brasiliano, rifiutata perché ritenuta troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni. Obert rappresenta invece un’alternativa. Il Cagliari vuole circa 8-10 milioni per lo slovacco che è stato uno protagonisti della salvezza rossoblù. I due giocatori condividono una caratteristica in particolare: sono entrambi mancini. Rappresentano l'identikit perfetto per la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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