Fiorentina a caccia di un difensore mancino. Corriere dello Sport: "Viery e Obert i nomi"

I due rappresentano l'identikit perfetto per la Fiorentina

Il capitolo difensivo si chiude con le avances della Fiorentina per Viery e Adam Obert. Al Gremio è già stata recapitata un’offerta da 12 milioni di euro per il brasiliano, rifiutata perché ritenuta troppo bassa. La richiesta è di 20 milioni. Obert rappresenta invece un’alternativa. Il Cagliari vuole circa 8-10 milioni per lo slovacco che è stato uno protagonisti della salvezza rossoblù. I due giocatori condividono una caratteristica in particolare: sono entrambi mancini. Rappresentano l'identikit perfetto per la Fiorentina. Lo riporta il Corriere dello Sport.