Fiorentina 13esima per punti attesi: secondo le statistiche mancano 8 gol e 11 punti

La Fiorentina sta vivendo la peggior stagione della sua storia, ultima in classifica con appena 9 punti raccolti e una sola vittoria in campionato. I motivi di questo naufragio sono tanti e molti da i...

La Fiorentina sta vivendo la peggior stagione della sua storia, ultima in classifica con appena 9 punti raccolti e una sola vittoria in campionato. I motivi di questo naufragio sono tanti e molti da imputare alla squadra, i due allenatori e soprattutto ad una società assente ed incompetente. Ma per quanto riguarda il campo oltre a gli errori di calciatori e allenatori c'è anche un po' di sfortuna. Se guardiamo la classifica in base a gli expected points la Fiorentina dovrebbe essere al 13esimo posto con 20 punti. Quasi 11 in più di quelli effettivamente raccolti in campionato. Cosa sono gli expected points o punti attesi? Sono la metrica che misura quanti punti una squadra avrebbe "meritato" di ottenere in base alla qualità delle occasioni create e concesse, al di là del risultato finale della partita.

Si calcolano partendo dagli XG o gol attesi. Ovvero il valore che assegna a ogni tiro una probabilità di diventare gol (es. un rigore vale 0,79 xG, un tiro da centrocampo 0,01 xG). Il computer prende gli xG prodotti dalle due squadre in una partita e simula quel match migliaia di volte. Da queste simulazioni si ottengono tre percentuali: Probabilità di vittoria. Probabilità di pareggio. Probabilità di sconfitta. Il valore degli xP è la media ponderata di queste probabilità. Se una squadra ha il 60% di chance di vincere e il 20% di pareggiare, i suoi punti attesi per quella gara saranno circa 2.

Dunque sono dati utili per capire se una squadra ha raccolto sul campo effettivamente quanto meritato o meno. Secondo questa statistica la Fiorentina è in sotto-perfomance di 11 punti. Ed è in Serie A la squadra che ha raccolto meno in base a quanto prodotto. Seconda il Verona alla quale mancano 9 punti. L'origine di questa differenza non è dovuta tanto a quanto subito, per le statistiche la Fiorentina ha subito esattamente quello che doveva subire. Ma in quanto segnato. Alla Fiorentina mancano all'appello 8 reti, ed è la 6° squadra in Italia per gol attesi. Anche qui la squadra di Vanoli è quella che ha segnato meno rispetto a quanto prodotto. Non è un caso che Kean è l'attaccante in Serie A con più occasioni da gol sbagliate. Se ci vogliamo salvare dobbiamo partire da qui.

Fonte dati: Understat