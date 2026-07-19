Finisce 8-1 l’allenamento congiunto tra la Fiorentina e la primavera. Doppiette per Kean e Piccoli
Apre le marcature Atta con uno splendido colpo di tacco
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2026 20:01
Si è concluso l’allenamento congiunto tra Fiorentina e Fiorentina primavera. Le due squadre si sono affrontate in 2 partitelle a campo ridotto con il campo che via via andava ad allungarsi fino a raggiungere quasi la dimensione completa. Il risultato aggregato delle 2 partitelle è di 8-1: nella prima infatti hanno segnato Atta, Mandragora Ndour e doppietta di Piccoli. Nella seconda doppietta di Kean e gol di Pirrò a ribaltare la rete iniziale di Bendenti per la primavera