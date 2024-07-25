Fine di un'epoca: la famiglia Agnelli-Elkann acquista la storica clinica Fanfani, partner della Fiorentina

L’Istituto di ricerche cliniche Fanfani di Firenze passa alla famiglia Agnelli-Elkann. È stato infatti firmato l’accordo preliminare per il passaggio della storica realtà di piazza Indipendenza a Life...

L’Istituto di ricerche cliniche Fanfani di Firenze passa alla famiglia Agnelli-Elkann. È stato infatti firmato l’accordo preliminare per il passaggio della storica realtà di piazza Indipendenza a Lifenet Healthcare, realtà sanitaria milanese che controlla 15 strutture in Italia (tra cui in Toscana il Siena Eye Laser), di cui il gruppo Exor detiene il 45% delle quote.

Nato 70 anni fa, nel 1954, per opera di Manfredo Fanfani, il centro privato di diagnostica finisce così sotto il controllo dell’amministratore delegato di Lifenet Healthcare, Nicola Bedin, braccio operativo della famiglia Elkann per tutte le operazioni in ambito sanitario. Stefania e Fabio Fanfani resteranno, così come il direttore Francesco Epifani. E Fabio Fanfani avrà anche un incarico nazionale per il nuovo gruppo, in qualità di senior medical advisor, ovvero di consulente. Ma per l’istituzione fiorentina è comunque la fine di un’epoca.