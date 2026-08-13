"Finalmente il mercato della Fiorentina ha una logica. Gli anni scorsi si spendeva tanto per spendere"

Il commento di Carnasciali sul mercato in casa Fiorentina

L'ex difensore Viola, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Io parto dal mercato che è stato fatto e mi sembra che quest’anno abbia senso e sia stato costruito con una certa logica. Negli altri anni, invece, mi sembrava che si comprasse tanto per comprare e si spendesse tanto per spendere. Alla fine abbiamo speso tutti i soldi, ma i risultati li abbiamo visti. Quest’anno, invece, mi sembra che ci sia una direzione precisa e che il direttore e l’allenatore viaggino in sintonia".

"Secondo me è fondamentale: non può essere il direttore a decidere i giocatori se poi l’allenatore va in un’altra direzione. Quando Paratici si muove, lo fa insieme a Grosso, che conosce molto bene il calcio e sa quali caratteristiche devono avere i giocatori per rendere al massimo. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, però, aspetterei prima di dare giudizi definitivi".

"Alcuni giocatori, sinceramente, non li conosco ancora bene, come Valdepeñas e Oulai. Sono comunque profili giovani e, penso, di prospettiva. Se invece parliamo di Atta, secondo me è un ottimo acquisto. Anche Dragusin può valere Pongracic e Jimenez mi piace molto. Insomma, sta venendo fuori una buona squadra, ma aspettiamo di vederli all’opera per qualche partita prima di essere più precisi".