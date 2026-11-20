Il protagonista Finalmente Atta! Corriere dello Sport: "Due mesi fa l'ultima convocazione. Servirà tempo per averlo al massimo"

Rientro a tempo pieno significa non oggi, inteso a Monza, forse nemmeno a Udine domenica 29 per la sfida da ex comunque piena di contenuti

Intanto, la convocazione per lunedì sera a Monza e oggi sono esattamente due mesi dall’ultima partita disputata (Fiorentina-Napoli): certo, si parla di Arthur Atta, cioè dell’acquisto più caro con ventisei milioni spesi per il 70 per cento del cartellino (quindi valutazione complessiva da quaranta milioni) del costoso mercato estivo viola. I contorni economici tratteggiano quelli tecnici e delineano la eccellente qualità del calciatore, insomma anche così (un pezzetto) si spiegano le difficoltà di rendimento della Fiorentina: perché tra averlo e non averlo, Atta, fa tutta la differenza di questo mondo.

DISPOSIZIONE. Questa sosta è arrivata al momento giusto per aggiungere la parte necessaria sul campo a tutte le terapie in precedenza volte ad eliminare il sovraccarico ai muscoli dell’addome, problema mai comunicato ufficialmente dal club, ma solo da Vanoli nella conferenza pre-Genoa dello scorso 8 ottobre alla ripresa del campionato dopo il primo stop, per toglierlo dal campo allora a tempo indeterminato e fino a quando non avesse recuperato la piena efficienza fisico-atletica. Ci siamo, finalmente, e gli allenamenti della scorsa settimana più quelli di questi giorni - specificamente programmati - stanno a dimostrarlo: Atta salirà sul treno con destinazione Monza insieme ai compagni per mettersi a disposizione di nuovo del tecnico e della Fiorentina, chiudendo così un’assenza lunga sei gare (Como, Inter, Atalanta, Sassuolo e Juventus oltre al succitato Genoa).

PRESENTE. Questo non vuol dire che giocherà di sicuro, anzi di sicuro non dall’inizio ovviamente, mentre diverso è il discorso al trascorrere dei minuti e magari un ingresso nella seconda parte della ripresa non è da escludere. Ricordato che finora ha messo insieme cinque presenze in campionato (tre con Grosso in panchina e due con Vanoli) per complessivi 335’ da finto esterno al debutto all’Olimpico e poi da trequartista o mezzala, la cosa che più conta, però, non è quando ma dove e come giocherà Atta e nemmeno eventualmente a Monza (quello lo decideranno le esigenze contingenti della partita): al rientro a tempo pieno, sarà molto difficile che possa essere uno dei due centrocampisti nel 4-2-3-1 che rimane il sistema di gioco della Fiorentina attuale, quindi, per una serie di motivi andrà a contendere il posto a Gonçalves da “numero 10” lì nel mezzo al terzetto alle spalle di Pellegrino.



FUTURO. Rientro a tempo pieno significa non oggi, inteso a Monza, forse nemmeno a Udine domenica 29 per la sfida da ex comunque piena di contenuti, ci sta contro il Cagliari per il ritorno al Franchi dopo due trasferte consecutive: e comunque sia, Vanoli ha margine per costruire una Fiorentina “speciale” da metà campo in avanti che possa sfruttare appieno - una tantum o no - tutta la qualità dei suoi interpreti più dotati tecnicamente. Il modo è uno soltanto con necessaria rinuncia di Njie in quel caso: dal 4-2-3-1 si passa al 4-3-2-1 con uno tra Atta e Gonçalves che va ad aggiungersi ai due mediani (diciamo Ndour e Oulai) e l’altro si affianca a Mastantuono per comporre la coppia di trequartisti alle spalle di Pellegrino. Formula impegnativa, eppure bella e affascinante.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport