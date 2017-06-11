Finale Scudetto Primavera: Sottil su rigore riapre la sfida. 2-1 Inter al 75'
Ancora infallibile Riccardo Sottil dal dischetto che al 75' con coraggio si è conquistato e realizzato il penalty spiazzando il portiere. 15 goal stagionale per il figlio d'arte che riporta sotto la F...
A cura di Gabriele Caldieron
11 giugno 2017 19:29
Ancora infallibile Riccardo Sottil dal dischetto che al 75' con coraggio si è conquistato e realizzato il penalty spiazzando il portiere. 15 goal stagionale per il figlio d'arte che riporta sotto la Fiorentina che con il cuore sta tendando il tutto per tutto. Giusto vendere cara la pelle. 2-1 a Reggio Emilia.
Gabriele Caldieron