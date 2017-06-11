Labaro Viola

Finale Scudetto Primavera: Sottil su rigore riapre la sfida. 2-1 Inter al 75'

Ancora infallibile Riccardo Sottil dal dischetto che al 75' con coraggio si è conquistato e realizzato il penalty spiazzando il portiere. 15 goal stagionale per il figlio d'arte che riporta sotto la F...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
11 giugno 2017 19:29
Finale Scudetto Primavera: Sottil su rigore riapre la sfida. 2-1 Inter al 75' -
News
Sottil
Condividi

Ancora infallibile Riccardo Sottil dal dischetto che al 75' con coraggio si è conquistato e realizzato il penalty spiazzando il portiere. 15 goal stagionale per il figlio d'arte che riporta sotto la Fiorentina che con il cuore sta tendando il tutto per tutto. Giusto vendere cara la pelle. 2-1 a Reggio Emilia.

Gabriele Caldieron

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok