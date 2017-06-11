Finale Scudetto Primavera: Inter in vantaggio al 18', buona viola punita per una disattenzione...
Minuto 18' a Reggio Emilia e Inter in vantaggio. Una buona Fiorentina in fase offensiva viene trafitta alla prima reale occasione dal difensore belga Vanheusden, colpevolmente lasciato solo in area di...
A cura di Gabriele Caldieron
11 giugno 2017 18:16
Minuto 18' a Reggio Emilia e Inter in vantaggio. Una buona Fiorentina in fase offensiva viene trafitta alla prima reale occasione dal difensore belga Vanheusden, colpevolmente lasciato solo in area di rigore da calcio d'angolo, impatto di testa dal limite dell'area piccola e niente da fare per Cerofolini. Ingenuità difensiva ed Inter cinica.
Gabriele Caldieron