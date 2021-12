Finale da Hollywood in Formula 1, Verstappen supera Hamilton all’ultimo giro ed è campione

Max Verstappen vince un folle GP di Abu Dhabi e conquista il primo titolo mondiale in carriera. Prima di questo ultimo gran premio Verstappen ed Hamilton avevano gli stessi punti in classifica e si giocavano il titolo. Il colpo di scena c’è stato proprio nell’ultimo giro dove Verstappen ha superato Hamilton proprio a pochi metri dal traguardo. Un finale da oscar e da sogno per il pilota della Red Bull.

Per l’olandese, che ha fatto la differenza in questa stagione con la sua Red Bull, è esplosione di gioia al traguardo: “È incredibile, ci ho provato tutta la gara e all’ultimo giro ci sono riuscito. Follia, non so cosa dire, ringrazio il mio team che lo merita tantissimo. Serviva un miracolo, ci voleva anche un po’ di fortuna per me”.

“Ringrazio Perez perché ha guidato alla grande e ha fatto tanto per me. Spero di continuare con questo team per il resto della mia vita, sono felicissimo. Ringrazio Horner e Marko che mi hanno fatto entrare nel 2016, il nostro obiettivo era conquistare il titolo e ci siamo finalmente riusciti” le parole del neo campione del mondo visibilmente commosso al parco chiuso. Lo scrive Sport Mediaset

