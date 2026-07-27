Filippi: "Ho scelto Firenze per il progetto di Paratici. Lavorare con De Gea è uno stimolo meraviglioso"

Le parole di Claudio Filippi, nuovo allenatore dei portieri della Fiorentina

Dal ritiro inglese di Teddington, sede attuale della Fiorentina durante la tournée in Inghilterra, è intervenuto Claudio Filippi. Ecco le sue parole:

"Ho scelto Firenze per il progetto che mi ha prospettato Paratici con cui ho lavorato per ben 10 anni. Mi ha raccontato di un club che vuole fare cose belle, con una struttura strepitosa e un allenatore bravo. Ci sono tutti i presupposti di una squadra di talento e queste prime sensazioni mi hanno convinto di essere nel posto giusto. Lavorare con De Gea è uno stimolo meraviglioso: è un grande giocatore, ha sempre una lettura speciale. Christensen può fare cose interessanti. Lezzerini è un portiere esperto e un punto di forza. Fai ha talento, giocherà in primavera. Ho fatto tanti anni da acerrimo nemico della Fiorentina ma è un ambiente bello con una tifoseria speciale, stavolta sarò dalla loro parte".