Filippi alla Fiorentina, Allegri ha detto: "Lui è il miglior preparatore in circolazione in Europa"

Claudio Filippi è un nuovo innesto nello staff della Fiorentina a partire da questa stagione, su di lui grandi pareri

La Fiorentina ha un nuovo preparatore dei portieri e si tratta di Filippiche firmerà un contratto di 4 anni con il club viola. in questa stagione al Milan ha giocato un ruolo cruciale per la rinascita di Mike Maignan, dicono i ben informati. Anzi, lo dice lo stesso estremo difensore della Nazionale francese (il cui Mondiale con i Blues, però, non è cominciato al meglio), tra quei giocatori che hanno commentato con affetto il post su Instagram.

E a proposito di cosa è stato detto, impossibile non ripensare alle dichiarazioni lusinghiere fatte da Max Allegri nei confronti di Filippi, nei mesi scorsi. A inizio novembre, dopo la vittoria di misura sulla Roma garantita anche dal rigore parato da Maignan a Dybala, il tecnico del Milan diceva: "Nessun segreto: Claudio Filippi, l'allenatore di Maignan, ha fatto un grande lavoro con lui, Terracciano, Torriani e i ragazzi dell'U23. Io penso che sia il miglior preparatore in circolazione, se non in Italia in Europa. Molto attento sui rigori, e credo che stasera abbiano deciso insieme questa scelta".