Fiesole in silenzio nell'ultima partita al Franchi: i motivi alla base dello sciopero...

Il Corriere Fiorentino annuncia che per Fiorentina-Cagliari, ultima partita della stagione al Franchi, la curva Fiesole ha programmato uno sciopero del tifo di 20 minuti, per protestare contro i venti...

Il Corriere Fiorentino annuncia che per Fiorentina-Cagliari, ultima partita della stagione al Franchi, la curva Fiesole ha programmato uno sciopero del tifo di 20 minuti, per protestare contro i venti Daspo emessi dalla questura. I fatti risalgono al 4 novembre scorso, quando, la sera prima di Fiorentina-Roma, si scatenò una rissa che mandò all’ospedale due tifosi romanisti. Per questi avvenimenti sono stati presi provvedimenti contro 18 fiorentini e due portoghesi, e alcuni di loro non potranno entrare allo stadio anche per otto anni.