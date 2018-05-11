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Fiesole in silenzio nell'ultima partita al Franchi: i motivi alla base dello sciopero...

Il Corriere Fiorentino annuncia che per Fiorentina-Cagliari, ultima partita della stagione al Franchi, la curva Fiesole ha programmato uno sciopero del tifo di 20 minuti, per protestare contro i venti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 maggio 2018 10:22
Fiesole in silenzio nell'ultima partita al Franchi: i motivi alla base dello sciopero... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole Sette Bello
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole Sette Bello
Rassegna Stampa
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Il Corriere Fiorentino annuncia che per Fiorentina-Cagliari, ultima partita della stagione al Franchi, la curva Fiesole ha programmato uno sciopero del tifo di 20 minuti, per protestare contro i venti Daspo emessi dalla questura. I fatti risalgono al 4 novembre scorso, quando, la sera prima di Fiorentina-Roma, si scatenò una rissa che mandò all’ospedale due tifosi romanisti. Per questi avvenimenti sono stati presi provvedimenti contro 18 fiorentini e due portoghesi, e alcuni di loro non potranno entrare allo stadio anche per otto anni.

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